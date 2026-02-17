Закон о создании механизма контроля за обращением генетических данных принят Госдумой

Вводится запрет на передачу генетических данных человека иностранным лицам

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон об обеспечении сохранности и защиты генетических данных человека, а также создания механизмов контроля за обращением таких данных.

Законом вводится ответственность для должностных лиц и граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушение законодательства в части обращения генетических данных человека, полученных в ходе проведения популяционных генетических и иммунологических исследований.

Согласно закону передача генетических данных человека, полученных в ходе проведения популяционных генетических или иммунологических исследований, иностранным физическим и юридическим лицам, находящимся на территории РФ, представительствам (филиалам) иностранных юридических лиц, находящимся на территории РФ, представителям указанных юридических лиц на территории РФ, а также физическим и юридическим лицам, находящимся за пределами территории РФ, иностранным государствам запрещается, за исключением ряда случаев.

Передача генетических данных человека за пределы территории РФ допускается в следующих целях: оказание медицинской помощи конкретному пациенту; разработка и изготовление лекарственных препаратов, биомедицинских клеточных продуктов для конкретного пациента; осуществление международного сотрудничества в соответствии с законодательством РФ.

Порядок передачи генетических данных человека за пределы территории РФ, а также условия такой передачи и требования к организациям и физическим лицам, осуществляющим такую передачу, устанавливаются правительством РФ.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов ранее на заседании выразил уверенность, что после принятия законопроекта в РФ перестанут существовать такие коммерческие лаборатории, которые предусматривают возможную передачу сдаваемых генетических материалов, в частности, анализов крови за границу.