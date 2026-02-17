Поиск

Закон о создании механизма контроля за обращением генетических данных принят Госдумой

Вводится запрет на передачу генетических данных человека иностранным лицам

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон об обеспечении сохранности и защиты генетических данных человека, а также создания механизмов контроля за обращением таких данных.

Законом вводится ответственность для должностных лиц и граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушение законодательства в части обращения генетических данных человека, полученных в ходе проведения популяционных генетических и иммунологических исследований.

Согласно закону передача генетических данных человека, полученных в ходе проведения популяционных генетических или иммунологических исследований, иностранным физическим и юридическим лицам, находящимся на территории РФ, представительствам (филиалам) иностранных юридических лиц, находящимся на территории РФ, представителям указанных юридических лиц на территории РФ, а также физическим и юридическим лицам, находящимся за пределами территории РФ, иностранным государствам запрещается, за исключением ряда случаев.

Передача генетических данных человека за пределы территории РФ допускается в следующих целях: оказание медицинской помощи конкретному пациенту; разработка и изготовление лекарственных препаратов, биомедицинских клеточных продуктов для конкретного пациента; осуществление международного сотрудничества в соответствии с законодательством РФ.

Порядок передачи генетических данных человека за пределы территории РФ, а также условия такой передачи и требования к организациям и физическим лицам, осуществляющим такую передачу, устанавливаются правительством РФ.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов ранее на заседании выразил уверенность, что после принятия законопроекта в РФ перестанут существовать такие коммерческие лаборатории, которые предусматривают возможную передачу сдаваемых генетических материалов, в частности, анализов крови за границу.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Активность в стальном строительстве России упала к концу 2025 года до трехлетнего минимума

Здание военной полиции обрушилось в Ленинградской области

Во Владимирской области три человека погибли из-за падения снега с крыш

ГД приняла закон о прекращении оказания услуг связи операторами по требованию ФСБ

 ГД приняла закон о прекращении оказания услуг связи операторами по требованию ФСБ

Силуанова попросили поддержать включение страховщиков в "белый список" интернета

Дума отложила постановление о развитии легпрома из-за пункта об НДС на маркетплейсах

"Обучение служением" не будет обязательным предметом для старшеклассников

Песков предложил не ждать новостей с переговоров в Женеве уже во вторник

Комитет Госдумы направил в ФАС жалобы граждан на повышение коммунальных тарифов

 Комитет Госдумы направил в ФАС жалобы граждан на повышение коммунальных тарифов

ЦБ ждет, что разовые проинфляционные факторы будут исчерпаны в начале года

 ЦБ ждет, что разовые проинфляционные факторы будут исчерпаны в начале года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8434 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 74 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });