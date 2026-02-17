Дума уточнила ответственность за нарушения при утилизации отходов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, уточняющий административную ответственность за нарушения в сфере утилизации отходов и вводящий понятие "экологического сбора" в Кодекс об административных правонарушениях.

Документ (№1026193-8) в сентябре 2025 года внесло в парламент правительство, первое чтение прошел в ноябре.

Принятый закон дополняет статьи 8.5.1 КоАП РФ положениями об ответственности за непредставление или несвоевременное представление отчетности о массе товаров и упаковки, произведенных в России или ввезенных из стран ЕАЭС. В действующей редакции КоАП статья 8.5.1 устанавливает ответственность за нарушения в сфере обращения с отходами от использования товаров.

Размеры штрафов сохраняются: для должностных лиц – от 3 тыс. до 6 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей – от 50 тыс. до 70 тыс. руб.; для юридических лиц – от 70 тыс. до 150 тыс. руб.

Кроме того, в КоАП предлагается заменить "сбор по каждой группе товаров" на актуальный термин "экологический сбор", используемый в обновленном законодательстве об отходах.

Закон вступит в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.