В Мурманской области штат полиции не укомплектован почти на 30%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Мурманской области штат сотрудников полиции не укомплектован почти на 30%, сообщил в областном заксобрании начальник УМВД по региону, генерал-майор полиции Алексей Веселовский.

По итогам 2025 года общая неукомплектованность личного состава составила 28,1%, годом ранее - 24,2%.

"По ряду основных подразделений, таких как патрульно-постовая служба и конвойная служба, приближается к критическим 60%", - сказал Веселовский.

Также отмечается острая нехватка участковых уполномоченных, сотрудников подразделений наркоконтроля, экономической безопасности и противодействия коррупции.

Веселовский добавил, что более 55% сотрудников полиции в регионе уже имеют право выйти на пенсию по выслуге лет, однако продолжают нести службу "за идею, за осознание необходимости выполнения нашей нелёгкой задачи по поддержанию правопорядка".