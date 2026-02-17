Минздрав России и ВОЗ договорились о развитии сотрудничества

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Замминистра здравоохранения Олег Салагай и директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге договорились о развитии взаимодействия в сфере здравоохранения, в том числе, по профилактике ВИЧ-инфекции, сообщили в российском Минздраве.

"Салагай и директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге достигли договоренности о дальнейшем развитии конструктивного взаимодействия по ряду направлений, включая профилактику ВИЧ-инфекции, участии российских специалистов в программах повышения квалификации ВОЗ и реализации совместных проектов в области здравоохранения", - говорится в сообщении.

Чиновники обсудили укрепление систем здравоохранения стран Центральной Азии, реформирование работы Европейского регионального бюро при сокращении финансирования, проблемы политизации сотрудничества в сфере здравоохранения, приоритеты работы бюро на следующий бюджетный цикл и использование русского языка в публикациях ВОЗ.

Стороны выразили готовность к развитию партнерства и проработке конкретных совместных инициатив, сообщили в министерстве.

Помимо этого, Салагай и генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия России и ВОЗ, а также перспективам реформирования и оптимизации деятельности организации в изменившихся финансово-организационных условиях и её роли в глобальной системе здравоохранения.

"По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в продолжении конструктивного диалога, направленного на повышение эффективности работы Всемирной организации здравоохранения", - сообщил Минздрав.

Салагай принял участие в 158-й сессии Исполнительного комитета ВОЗ в Женеве.