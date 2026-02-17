Дума отклонила законопроект о распространении на госАНО норм закона о закупках госкомпаний

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Госдума отклонила во II чтении правительственный законопроект № 783719-8, который предполагал изменение закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), распространяя его действие на автономные некоммерческие организации (АНО) и полезные фонды, созданные госорганами различных уровней.

Правительство внесло законопроект в палату в 2024 году. Первое чтение он прошел в начале 2025 года. Теперь депутаты его отклонили по просьбе правительства.

"В России действует 580 АНО и фондов (353 АНО и 227 фондов - ИФ), созданных госорганами, - говорил раньше заместитель министра финансов Алексей Лавров (в середине 2025 года оставил работу в министерстве в связи с выходом на пенсию - ИФ). - Законопроектом планируется распространить на них действие 223-ФЗ, а также на дочерние предприятия, созданные унитарными предприятиями".

По словам Лаврова, эти новации мало что изменят и не приведут к каким-то сложностям для новых субъектов 223-ФЗ. "Но их деятельность будет более прозрачна и на них будут распространяться нормы о закупках у малого бизнеса и требования по импортозамещению", - добавлял бывший заместитель министра.

В случае принятия этого законопроекта госАНО и полезные фонды должны были бы к 1 января 2027 года подготовить и утвердить свои положения о закупках.