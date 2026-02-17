Поиск

ОАЭ выдали РФ обвиняемых в мошенничестве и незаконной банковской деятельности на 200 млн руб.

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Из Объединенных Арабских Эмиратов депортированы двое россиян, разыскиваемых за мошенничество и незаконную банковскую деятельность, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в аэропорту города Дубай представители компетентных органов ОАЭ передали российским полицейским двоих граждан нашей страны, которые были объявлены в розыск по каналам Интерпола", - сказала Волк журналистам во вторник.

Один из фигурантов обвиняется в трех эпизодах мошенничества в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159 УК РФ). По данным следствия, находясь в должности генерального директора коммерческой организации, он похитил выделенные из муниципального бюджета средства - свыше 9,3 млн рублей. Впоследствии обвиняемый скрылся от правосудия за границей, а в феврале был задержан на территории ОАЭ.

Вторая депортированная обвиняется в незаконной банковской деятельности в составе группы. "По версии следствия, с 2019 по 2023 год злоумышленница и ее сообщники проводили финансовые операции без лицензии. Они оказывали банковские услуги, осуществляли переводы средств по поручению физических и юридических лиц, занимались инкассацией денег и ведением банковских счетов. В результате противоправной деятельности был незаконно получен доход в размере порядка 200 млн рублей", - сообщила Волк.

Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола, а также при содействии представителя МВД России в ОАЭ с зарубежными партнерами была согласована передача обвиняемых российской стороне, добавила она.

