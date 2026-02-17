Патриарх Кирилл выступил против замещения коренного народа России мигрантами

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил об угрозе "народозамещения" в России, которую несет, по его мнению, неконтролируемая миграция.

"Государство - это не чемодан, который можно наполнять любым багажом. Нельзя заменять один народ другим, исходя из стремления найти более выгодную рабочую силу. Люди, принадлежащие другой религии, которые приезжают в Россию как беженцы или просто на заработки, в силу своей неустроенности, иногда малограмотности часто рассматриваются как низкооплачиваемая рабочая сила, и возникает соблазн максимально ее использовать, с тем чтобы иметь большую прибыль", - сказал патриарх во вторник на заседании Высшего церковного совета.

Он выразил убеждение, что "разумные и ответственные представители российских мусульман понимают, что подобные процессы опасны для них не менее, чем для православных, - когда в недрах неквалифицированной рабочей силы развиваются антирусские настроения, а в каких-то местах даже зреют межрелигиозные и межнациональные конфликты".

"Поэтому сегодня перед нами стоит задача не только сохранить межрелигиозное согласие, но и укрепить его перед лицом общих опасностей. Это не означает смешение вероучений, размывание догматических различий - об этом не может идти и речи. Но в пространстве гражданской жизни, в пространстве служения государству и обществу мы обязаны выступать единой силой, однозначно отвергая тех, кто хочет сеять рознь и восстанавливать людей друг против друга", - отметил патриарх Кирилл.

Он также напомнил, что Церковь стала одним из первых свидетелей угрозы, связанной с таким явлением, как неконтролируемая миграция.