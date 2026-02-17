Пять человек пострадали от ударов дронов ВСУ в Белгородской области

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Три муниципалитета Белгородской области подверглись ударам дронов ВСУ, есть пострадавшие, сообщил глава региона Вячеслав Гладков во вторник.

"В поселке Майский Белгородского округа беспилотник атаковал коммерческий объект. Один мужчина получил множественные осколочные ранения головы и живота. У другого мужчины - осколочные ранения грудной клетки и бедра. У третьей пострадавшей предварительно диагностировали баротравму. Бригады СМП транспортируют раненых в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его сведениям, в атакованном здании повреждены окна, фасад и входная группа.

"В районе села Почаево Грайворонского округа при атаке FPV-дрона на автомобиль водитель получил баротравму, а также ожог руки. Пострадавшему оказана необходимая помощь в Грайворонской ЦРБ, для продолжения лечения он переведен в областную клиническую больницу", - отметил губернатор.

Атакованный автомобиль уничтожен огнем.

Еще один дрон нанес удар по машине в селе Белянка Шебекинского округа. "Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины бойцы самообороны доставляют в Шебекинскую ЦРБ. Автомобиль поврежден", - сообщил Гладков.