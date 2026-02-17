Поиск

Пять человек пострадали от ударов дронов ВСУ в Белгородской области

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Три муниципалитета Белгородской области подверглись ударам дронов ВСУ, есть пострадавшие, сообщил глава региона Вячеслав Гладков во вторник.

"В поселке Майский Белгородского округа беспилотник атаковал коммерческий объект. Один мужчина получил множественные осколочные ранения головы и живота. У другого мужчины - осколочные ранения грудной клетки и бедра. У третьей пострадавшей предварительно диагностировали баротравму. Бригады СМП транспортируют раненых в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его сведениям, в атакованном здании повреждены окна, фасад и входная группа.

"В районе села Почаево Грайворонского округа при атаке FPV-дрона на автомобиль водитель получил баротравму, а также ожог руки. Пострадавшему оказана необходимая помощь в Грайворонской ЦРБ, для продолжения лечения он переведен в областную клиническую больницу", - отметил губернатор.

Атакованный автомобиль уничтожен огнем.

Еще один дрон нанес удар по машине в селе Белянка Шебекинского округа. "Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины бойцы самообороны доставляют в Шебекинскую ЦРБ. Автомобиль поврежден", - сообщил Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область ВСУ Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Полярники в Антарктиде зафиксировали на камеру редкое солнечное затмение

Каршеринги "Делимобиль" и BelkaCar включены в "белый список" Минцифры

 Каршеринги "Делимобиль" и BelkaCar включены в "белый список" Минцифры

Проект о запрете на использование кредитных карт для ставок принят в I чтении

Активность в стальном строительстве России упала к концу 2025 года до трехлетнего минимума

 Активность в стальном строительстве России упала к концу 2025 года до трехлетнего минимума

Здание военной полиции обрушилось в Ленинградской области

Во Владимирской области три человека погибли из-за падения снега с крыш

ГД приняла закон о прекращении оказания услуг связи операторами по требованию ФСБ

 ГД приняла закон о прекращении оказания услуг связи операторами по требованию ФСБ

Силуанова попросили поддержать включение страховщиков в "белый список" интернета

Дума отложила постановление о развитии легпрома из-за пункта об НДС на маркетплейсах

"Обучение служением" не будет обязательным предметом для старшеклассников
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 76 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8435 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });