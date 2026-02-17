Дело о нарушении пожарных правил возбуждено после ЧП на территории воинской части в Ленобласти

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту происшествия в здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает во вторник прес-служба СК РФ.

"Военными следственными органами СКР по факту происшествия в здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 219 (нарушение требований пожарной безопасности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в результате происшествия имеются пострадавшие, добавили в ведомстве, не уточнив их количество.

Ранее во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об обрушении на территории воинской части в Сертолово. Глава региона поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших

Прокуратура Ленинградского военного округа контролирует мероприятия, связанные с установлением причин ЧП.