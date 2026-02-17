Женщина погибла в Запорожской области в результате украинского обстрела

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Женщина погибла в селе Водяное (Запорожская область) в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий во вторник.

"В результате очередного варварского обстрела со стороны ВСУ по селу Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа погибла мирная жительница", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, женщина 1985 года рождения во время обстрела находилась во дворе своего дома.