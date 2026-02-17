Поиск

Военные заявили, что отключение терминалов Starlink не сказалось на войсках РФ в зоне СВО

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Отключение терминалов спутниковой связи Starlink не повлияло на систему управления российскими войсками в зоне спецоперации на Украине, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Хочу обратить ваше внимание, что терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем, что подтверждено данными объективного контроля, поражения техники и живой силы противника", - сказал Криворучко во вторник в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

"Стоящие на вооружении системы связи и управления обеспечивают устойчивый обмен информацией по закрытым каналам", - заявил Криворучко.

Начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ Валерий Тишков заявил телеканалу "Россия 1", что "средства связи противника" применялись только отдельными российскими подразделениями.

По его словам, это делалось "для введения противника в заблуждение, а также для нанесения ударов в его глубину".

"Должностные лица пунктов управления обеспечены всеми современными услугами связи отечественного производства. Система боевого управления функционирует устойчиво", - сказал Тишков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Алексей Криворучко Starlink Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тела троих погибших найдены на месте ЧП в воинской части в Ленобласти

 Тела троих погибших найдены на месте ЧП в воинской части в Ленобласти

Что произошло за день: вторник, 17 февраля

Полярники в Антарктиде зафиксировали на камеру редкое солнечное затмение

Каршеринги "Делимобиль" и BelkaCar включены в "белый список" Минцифры

 Каршеринги "Делимобиль" и BelkaCar включены в "белый список" Минцифры

Проект о запрете на использование кредитных карт для ставок принят в I чтении

Активность в стальном строительстве России упала к концу 2025 года до трехлетнего минимума

 Активность в стальном строительстве России упала к концу 2025 года до трехлетнего минимума

Здание военной полиции обрушилось в Ленинградской области

Во Владимирской области три человека погибли из-за падения снега с крыш

ГД приняла закон о прекращении оказания услуг связи операторами по требованию ФСБ

 ГД приняла закон о прекращении оказания услуг связи операторами по требованию ФСБ

Силуанова попросили поддержать включение страховщиков в "белый список" интернета
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 77 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8437 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });