Военные заявили, что отключение терминалов Starlink не сказалось на войсках РФ в зоне СВО

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Отключение терминалов спутниковой связи Starlink не повлияло на систему управления российскими войсками в зоне спецоперации на Украине, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Хочу обратить ваше внимание, что терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем, что подтверждено данными объективного контроля, поражения техники и живой силы противника", - сказал Криворучко во вторник в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

"Стоящие на вооружении системы связи и управления обеспечивают устойчивый обмен информацией по закрытым каналам", - заявил Криворучко.

Начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ Валерий Тишков заявил телеканалу "Россия 1", что "средства связи противника" применялись только отдельными российскими подразделениями.

По его словам, это делалось "для введения противника в заблуждение, а также для нанесения ударов в его глубину".

"Должностные лица пунктов управления обеспечены всеми современными услугами связи отечественного производства. Система боевого управления функционирует устойчиво", - сказал Тишков.