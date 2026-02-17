В Дагестане 101 населенный пункт остался без света из-за непогоды

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Аварийные отключения электроэнергии из-за непогоды произошли в 101 населенном пункте, расположенных в восьми районах Дагестана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике во вторник.

"По состоянию на 20:30 мск в связи с усилением ветра (порывы 30 м/с) без электроэнергии остаются 101 населенный пункт в восьми муниципальных районах Дагестана", - говорится в сообщении.

В главке МЧС отметили, что в настоящее время аварийно-восстановительные работы приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий - ветра до 22 м/с. Возобновление ремонтных работ энергетиками планируется с 8:00 среды.

Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии - 17:00 18 февраля.

Ранее сообщалось, что утром во вторник по причине замыкания на ЛЭП из-за порывистого ветра без электроснабжения остались жители 64 сел, расположенных в четырех районах Дагестана.

Чуть позже в главке МЧС предупредили о прогнозируемом в республике в ближайшие дни усилении ветра в предгорной и горной местности до 30-33 м/с.