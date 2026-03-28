Ливни привели к разрушению пролета ж/д моста в Дагестане

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Пролет железнодорожного моста на перегоне Каякент - Берикей разрушен в Дагестане из-за непогоды, сообщает в субботу правительство региона.

"Согласно поступившей информации, из-за неблагоприятных погодных условий разрушен 1 пролет ж/д моста на перегоне Каякент - Берикей (2385 км)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент прорабатывается вопрос об организации объезда, информация будет доведена до населения своевременно.

Ранее сообщалось, что из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реке Ярыкса произошел подмыв опор железнодорожного моста и обрушение пролетных строений по двум путям станции Хасав-Юрт. Движение поездов на участке Хасав-Юрт - Кади-Юрт приостановлено.

Сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения в почти двух десятках районов Дагестана. В пресс-службе администрации Махачкалы сообщили, что в городе введен режим ЧС, проводится ликвидация последствий непогоды. Подтоплены улицы и частные дома в нескольких населенных пунктах республики.

Некоторые районы Махачкалы, Дербента и Хасавюрта частично остались без водоснабжения и теплоснабжения из-за отключений света, вызванных непогодой.

Махачкалинский морской торговый порт находится в штатном режиме, портовое производство (краны, буксиры) временно приостановлено из-за погодных условий.

Накануне спасатели предупредили, что с 27 по 29 марта в Дагестане прогнозируются дожди и сильный ветер.