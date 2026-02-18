Совфед рассмотрит закон, обязывающий операторов связи прекращать оказание услуг по требованию ФСБ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит принятый накануне Госдумой закон об уточнении обязанностей операторов связи.

Документ предусматривает обязанность операторов связи приостанавливать оказание услуг при поступлении соответствующего требования от ФСБ России в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента РФ.

Оператор связи не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им указанных требований ФСБ России.

Эта инициатива, разработанная Минцифры РФ, вносит поправки в статьи 44 и 46 федерального закона "О связи".