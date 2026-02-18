Поиск

Путин в среду проведет совещание с правительством о ходе модернизации здравоохранения

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 18 февраля в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

"Основной темой обсуждения станут вопросы, связанные с ходом модернизации первичного звена здравоохранения", - говорится в сообщении.

С докладами выступят министр здравоохранения Михаил Мурашко, губернатор Ивановской области - председатель комиссии "Продолжительная и активная жизнь" Государственного совета РФ Станислав Воскресенский и руководитель исполнительного комитета Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Михаил Кузнецов.

"В рамках совещания в режиме видеоконференцсвязи глава государства примет участие в открытии новых объектов здравоохранения в субъектах Российской Федерации. Помимо этого, будет рассмотрен ряд текущих вопросов", - отмечается в сообщении.

Далее в этот день Путин примет участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, где будут подведены итоги работы агентства за прошлый год и намечены цели на предстоящий период.

"В ходе встречи будут представлены результаты Национального рейтинга качества жизни в регионах, который АСИ ежегодно формирует с 2021 года, а также ключевые проекты в социальной сфере, в области подготовки кадров, экологии, поддержки предпринимательства, технологического развития", - говорится в сообщении.

Михаил Мурашко Владимир Путин Станислав Воскресенский
