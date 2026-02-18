Поиск

Глава МЧС выступит в Совете Федерации

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков выступит в среду на заседании Совета Федерации.

В рамках "правительственного часа" глава МЧС расскажет сенаторам о мерах по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2026 году.

В рубрике "Время эксперта" в Совете Федерации выступит гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн.

Всего в повестке заседания порядка 30 вопросов, в том числе ратификация Протокола о применении отдельных положений соглашения между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере реализации проекта "Ямал СПГ" и о дополнительных условиях реализации совместных проектов по развитию производства сжиженного природного газа.

МЧС Александр Куренков Андрей Каприн
