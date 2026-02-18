Поиск

Пошлины на экспорт из РФ пшеницы, ячменя и кукурузы с 18 февраля остались нулевыми

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт из России пшеницы с 18 февраля шестую неделю подряд остается нулевой, сообщает Минсельхоз.

Пошлины на экспорт ячменя и кукурузы также будут нулевыми, на этом уровне они находятся уже длительное время.

Эти ставки будут действовать по 24 февраля включительно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $228 за тонну на пшеницу ($227,4 за предыдущий период), $231,4 - на ячмень ($231,1), $198,6 - на кукурузу ($197,9).

РФ ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 тыс. 875 рублей за тонну.

С 15 февраля в РФ начала действовать экспортная квота на зерно (пшеница, ячмень и кукуруза) в размере 20 млн тонн. Она предусмотрена на период по 30 июня включительно.

Минсельхоз Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тела троих погибших найдены на месте ЧП в воинской части в Ленобласти

 Тела троих погибших найдены на месте ЧП в воинской части в Ленобласти

Что произошло за день: вторник, 17 февраля

Полярники в Антарктиде зафиксировали на камеру редкое солнечное затмение

Каршеринги "Делимобиль" и BelkaCar включены в "белый список" Минцифры

 Каршеринги "Делимобиль" и BelkaCar включены в "белый список" Минцифры

Проект о запрете на использование кредитных карт для ставок принят в I чтении

Активность в стальном строительстве России упала к концу 2025 года до трехлетнего минимума

 Активность в стальном строительстве России упала к концу 2025 года до трехлетнего минимума

Здание военной полиции обрушилось в Ленинградской области

Во Владимирской области три человека погибли из-за падения снега с крыш

ГД приняла закон о прекращении оказания услуг связи операторами по требованию ФСБ

 ГД приняла закон о прекращении оказания услуг связи операторами по требованию ФСБ

Силуанова попросили поддержать включение страховщиков в "белый список" интернета
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 82 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8437 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });