В Роспотребнадзоре исключили риск распространения рекомбинантного вируса оспы обезьян в РФ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Риски распространения рекомбинантного вируса оспы обезьян, о двух случаях заболевания которым сообщила Всемирная организация здравоохранения, в России исключены, имеющиеся в РФ тест-системы способны выявлять вирус оспы обезьян, включая новые генетические варианты, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Риски распространения рекомбинантного вируса оспы обезьян в России исключены (...) Роспотребнадзор контролирует ситуацию и располагает необходимыми средствами для обеспечения биологической безопасности. Имеющиеся в РФ тест-системы способны эффективно выявлять вирус оспы обезьян, включая новые генетические варианты", - сообщили журналистам в ведомстве.

В Роспотребнадзоре сообщили, что Всемирная организация здравоохранения проинформировала о выявлении двух случаев заражения "рекомбинантным вирусом оспы обезьян, содержащим генетические элементы клад Ib и IIb". Первый случай был зарегистрирован у путешественника в Великобритании, второй - у путешественника в Индии. "По имеющимся данным, симптомы у обоих пациентов были типичны для оспы обезьян. Вторичных случаев среди контактных лиц не выявлено. На глобальном уровне риски для населения в целом остаются низкими", - добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также отметили, что в России развита система санитарно-карантинного контроля, а профильные инфекционные учреждения оснащены необходимым оборудованием, что позволяет своевременно выявлять и изолировать возможные случаи завоза.

Эпицентром распространения заболевания, как уточнили в Роспотребнадзоре, остается Африка. За последние 12 месяцев по данным наблюдений зарегистрировано более 50,8 тыс. случаев, большинство - в Демократической Республике Конго, Уганде и Сьерра-Леоне.

"Пребывая в зарубежных поездках, гражданам следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами. Заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями больного человека", - добавили в Роспотребнадзоре.

