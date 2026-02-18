Совфед одобрил закон, регламентирующий порядок изъятия криптовалюты в уголовных делах

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который устанавливает порядок ареста и изъятия цифровой валюты в рамках уголовного процесса.

Документ дополняет Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс положениями о признании цифровой валюты имуществом для целей уголовного законодательства и описывает порядок ее изъятия.

В протоколе при изъятии криптовалюты должны быть указаны: вид валюты, количество и адреса-идентификаторы. Носители или доступ к криптовалюте необходимо хранить в опечатанном виде. Для сохранности цифровая валюта может быть переведена на специальный адрес, порядок перевода и хранения определит правительство РФ. Перевод арестованной криптовалюты на специальный адрес-идентификатор допускается при наличии технической возможности.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Как ранее поясняла заместитель министра юстиции Елена Ардабьева, закон закрепляет уже существующую практику изъятия цифровых активов в ходе следственных действий как с "холодных кошельков" (путем изъятия устройств), так и с "горячих" - через получение ключей, создание скриншотов и фиксацию данных. Также предусмотрено взаимодействие с зарубежными криптобиржами.