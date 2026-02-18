ЦБ выявил случаи открытия банками счетов несовершеннолетним без согласия родителей

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ выявил случаи открытия некоторыми банками счетов несовершеннолетним (в возрасте от 14 до 18 лет) без согласия их законных представителей, то есть родителей, усыновителей или попечителей, говорится в сообщении регулятора.

Закон, согласно которому для открытия банковского счета несовершеннолетним клиентам требуется согласие представителей, вступил в силу с 1 августа 2025 года.

"Регулятор выявил, что некоторые банки открывают счета несовершеннолетним без такого согласия или не имеют документального подтверждения его получения. Это создает предпосылки для вовлечения подростков в высокорисковые финансовые операции в качестве подставных физических лиц - дропов. Как правило, целью таких операций являются отмывание преступных доходов, незаконная предпринимательская деятельность или другие противоправные действия", - говорится в сообщении ЦБ.

В связи с этом регулятор рекомендовал банкам усилить работу по контролю за наличием необходимого согласия при каждом открытии счета несовершеннолетним, а также определить в банковских правилах порядок получения таких согласий в письменной форме.

Дроппер (дроп) - это клиент банка, который предоставляет мошенникам свою карту или банковский счет для "отмывания" похищенных денег либо обналичивает их самостоятельно. Как правило, они получают за это вознаграждение, однако в ряде случаев могут быть введены в заблуждение и не знать, что стали соучастниками мошеннической схемы.