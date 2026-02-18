В МВД отметили одобрение петербуржцами запрета иностранцам работать в такси и доставке

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Жители Петербурга позитивно оценивают запрет для иностранцев на работу курьерами и таксистами по патентам, введенный в 2025 году, заявил в городском Заксобрании начальник регионального главка МВД Роман Плугин.

"Проводим мероприятия с ноября в рамках соответствующего постановления губернатора Петербурга. Составлено около 700 административных протоколов в отношении курьеров и около 100 в отношении таксистов. Срок небольшой, и выводы делать преждевременно, но оценка общества и мнение жителей города уже позитивны", - сказал он.

В отношении работодателей, незаконно привлекающих иностранцев к трудовой деятельности, составлено более 1 тысячи протоколов, наложены штрафы на общую сумму более 123 млн рублей, добавил Плугин.

В 2025 году полиция северной столицы раскрыла почти 2,4 тысячи преступлений, совершенных иностранцами (их доля в общем массиве зарегистрированных преступлений составила 4%).

Также за год полиция провела более 4,1 тысячи проверочных мероприятий против незаконной миграции. Было составлено более 90 тысяч протоколов за нарушение правил въезда или режима пребывания в России (на 23% больше, чем в 2024 году).

"В пограничную службу ФСБ России направлено более 34 тысячи представлений о неразрешении въезда на территорию страны. Принято 4,2 тысячи решения о сокращении срока пребывания. Административно выдворено 9,5 тысяч иностранных граждан, депортирован 171 иностранец", - добавил начальник главка.

На 47% возросло количество задокументированных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Выявлено около 2,5 тысяч фактов фиктивной постановки иностранцев на учет.

По словам Плугина, в 2025 году в Петербурге было оформлено более 218 тысяч трудовых патентов, что на 7% больше, чем годом ранее, и свыше 3,4 тысячи разрешений на работу. В то же время за различные нарушения отказано в получении и аннулировано более 16 тысяч разрешительных документов на трудоустройство.

Летом 2025 года губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановления о запрете привлечения иностранных граждан к работе курьерами и таксистами по патентам. В декабре он продлил запрет до конца 2026 года.