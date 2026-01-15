Поиск

В Петербурге полиция провела рейд в Апраксином дворе

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Петербурге полиция при силовой поддержке Росгвардии провела профилактический рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства на рынке в Апраксином дворе, сообщило региональное управление МВД.

"Полицейские проверили документы более чем у сотни иностранных граждан. Результаты оказались предсказуемыми: почти каждый четвертый проверяемый не смог подтвердить законность своего пребывания на территории России", - говорится в сообщении.

Нарушителей доставили в отделы полиции и привлекли к ответственности по статье 18.8 КоАП (нарушение иностранцем режима пребывания в России). В полиции отметили, что некоторые нарушители безуспешно пытались "решить вопрос на месте", в том числе предлагая сотрудникам полиции "лучшие товары со своих прилавков".

Полиция продолжит проводить подобные рейды на регулярной основе.

МВД Петербург Апраксин двор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На директора нацпарка "Куршская коса" завели дело о незаконной рубке леса

 На директора нацпарка "Куршская коса" завели дело о незаконной рубке леса

Из России вышлют сотрудника британского посольства

ФСБ выявила сотрудника британских спецслужб, работавшего в РФ под прикрытием

Начальник Генштаба сообщил о пресечении попыток ВСУ демонстрировать присутствие в Купянске

Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 34 украинских БПЛА

Что произошло за день: среда, 14 января

Временная поверенная в делах Великобритании в РФ вызвана в МИД России
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8143 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 13 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 40 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 120 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2499 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });