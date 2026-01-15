В Петербурге полиция провела рейд в Апраксином дворе

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Петербурге полиция при силовой поддержке Росгвардии провела профилактический рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства на рынке в Апраксином дворе, сообщило региональное управление МВД.

"Полицейские проверили документы более чем у сотни иностранных граждан. Результаты оказались предсказуемыми: почти каждый четвертый проверяемый не смог подтвердить законность своего пребывания на территории России", - говорится в сообщении.

Нарушителей доставили в отделы полиции и привлекли к ответственности по статье 18.8 КоАП (нарушение иностранцем режима пребывания в России). В полиции отметили, что некоторые нарушители безуспешно пытались "решить вопрос на месте", в том числе предлагая сотрудникам полиции "лучшие товары со своих прилавков".

Полиция продолжит проводить подобные рейды на регулярной основе.