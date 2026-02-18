Поиск

Песков заявил, что оценивать ход переговоров в Женеве пока рано

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин получает прямые доклады о ходе переговоров по Украине, проходящих в Женеве, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Пока рано об этом говорить. Разумеется, идут прямые доклады президенту, но пока рано говорить о каких-то оценках", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, доложили ли президенту о промежуточных итогах третьего раунда переговоров по Украине, проходящих в Женеве, и как глава государства их оценивает.

Он не стал конкретизировать вопросы, которые обсуждались на встрече, состоявшейся накануне в Женеве, в том числе, поднималась ли тема встречи Путина с Владимиром Зеленским.

"Переговоры идут второй день, если будет какая-то информация, то ею с вами поделится наш главный переговорщик Владимир Мединский. Сейчас пока о том, что обсуждалось, вряд ли следует говорить, нужно дождаться завершения этого раунда", - сказал Песков.

Ранее во вторник стало известно, что в Женеве начался второй день переговоров между делегациями России, Украины и США. Как и накануне, контакты проходят в отеле Intercontinental в закрытом для СМИ режиме.

По итогам первого дня переговоров источник в российской делегации рассказал, что встреча длилась шесть часов и была очень напряженной. Контакты носили как двусторонний, так и трехсторонний характер: диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американо-украинских переговоров.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в нее входят замглавы Генштаба РФ Игорь Костюков, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, начальник управления Главного управления Генштаба РФ генерал-лейтенант Александр Зорин.

