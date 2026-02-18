Россия ответит на возможные шаги Канады в отношении российской дипсобственности

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Москва не оставит без ответа возможные шаги Канады в отношении российской дипломатической собственности, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Курс, взятый на эскалацию, приведет к очередным деструктивным сценариям и просто необратимым последствиям в изрядно подпорченных по вине канадцев двусторонних отношениях. С нашей стороны последует адекватная реакция, которая может быть либо зеркальной, либо симметричной, либо асимметричной, - в зависимости от характера тех шагов, тех действий против нашей страны, которые будут приняты Канадой", - сказала она.

По ее словам, Москве известно "о призывах отдельных радикально настроенных политических общественных деятелей в Канаде".

"Они предлагают разные меры воздействия на нас, в том числе что-то там похимичить с дипломатической собственностью, с российскими загранучреждениями, дойти до полного их закрытия. Наверное, есть и такие, которые хотят полностью обрушить контакты между нашими странами", - сказала представитель МИД.