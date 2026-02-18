ЦБ предложит ограничить срок пребывания гражданина в базе по мошенникам одним годом

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Банк России предложит Госдуме ограничить срок нахождения гражданина в базе данных о мошенниках одним годом, считает бессрочное пребывание там несправедливым, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Закон никак не регулирует сроки пребывания в нашей базе о случаях и попытках мошенничества, по сути, предполагая бессрочность. Мы будем предлагать Государственной думе ограничить эти сроки одним годом, учитывая, что пребывание в базе имеет негативные последствия", - сказала глава Банка России на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".

Она предположила, что те, кто попадают в базу во второй и третий раз, должны находиться в ней дольше года. Сроки этой меры еще надо обсуждать, отметила Набиуллина

"Наверное, применять эту меру бессрочно несправедливо", - подчеркнула председатель ЦБ.

Она добавила, что большой объем данных в базе - по продавцам криптовалюты.

"Люди продают криптовалюту, а получают в обмен деньги, украденные мошенниками у добросовестных людей. По сути дела, продавцы криптовалют становятся невольными участниками мошеннической схемы. Мошенники пользуются тем, что рынок серый, и продавец не знает, кто покупатель", - отметила Набиуллина.

По ее словам, системным решением будет регулирование рынка криптовалют с введением ответственности за операции вне регулируемого сегмента. "Сейчас такие изменения готовятся. Мы сделали свои предложения, обсуждаем их с правительством", - заявила глава ЦБ.