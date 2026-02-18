Поиск

ЦБ предложит ограничить срок пребывания гражданина в базе по мошенникам одним годом

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Банк России предложит Госдуме ограничить срок нахождения гражданина в базе данных о мошенниках одним годом, считает бессрочное пребывание там несправедливым, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Закон никак не регулирует сроки пребывания в нашей базе о случаях и попытках мошенничества, по сути, предполагая бессрочность. Мы будем предлагать Государственной думе ограничить эти сроки одним годом, учитывая, что пребывание в базе имеет негативные последствия", - сказала глава Банка России на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".

Она предположила, что те, кто попадают в базу во второй и третий раз, должны находиться в ней дольше года. Сроки этой меры еще надо обсуждать, отметила Набиуллина

"Наверное, применять эту меру бессрочно несправедливо", - подчеркнула председатель ЦБ.

Она добавила, что большой объем данных в базе - по продавцам криптовалюты.

"Люди продают криптовалюту, а получают в обмен деньги, украденные мошенниками у добросовестных людей. По сути дела, продавцы криптовалют становятся невольными участниками мошеннической схемы. Мошенники пользуются тем, что рынок серый, и продавец не знает, кто покупатель", - отметила Набиуллина.

По ее словам, системным решением будет регулирование рынка криптовалют с введением ответственности за операции вне регулируемого сегмента. "Сейчас такие изменения готовятся. Мы сделали свои предложения, обсуждаем их с правительством", - заявила глава ЦБ.

Эльвира Набиуллина Госдума Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Источник сообщил о закрытых двухчасовых переговорах Мединского в Женеве

МИД РФ назвал закупку Индией российских углеводородов выгодной обеим сторонам

Делегация РФ в Женеве получила указания действовать в духе Анкориджа

Глава ЦБ отметила, что в ноябре-декабре жалобы на необоснованные блокировки счетов перестали расти

 Глава ЦБ отметила, что в ноябре-декабре жалобы на необоснованные блокировки счетов перестали расти

"Единая Россия" предложила продлить "гаражную амнистию" до осени 2031 года

Совфед одобрил закон о прекращении оказания услуг связи операторами по требованию ФСБ

Мединский назвал тяжелыми, но деловыми переговоры в Женеве по Украине

 Мединский назвал тяжелыми, но деловыми переговоры в Женеве по Украине

Полиция Петербурга предложит запретить иностранцам работать в торговле

Набиуллина увидела основания для осторожного оптимизма в борьбе с кибермошенниками

Минобороны пообещало направлять в пожарные части до 5 тысяч срочников в год

 Минобороны пообещало направлять в пожарные части до 5 тысяч срочников в год
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 86 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8446 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });