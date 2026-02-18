Поиск

Против четверти выявленных в ВТБ дропов возбуждены уголовные дела

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Против четверти выявленных в ВТБ дропов ведутся уголовные дела, заявил глава банка Андрей Костин на пленарной сессии форума "Кибербезопасность в финансах".

По его словам, два первых уголовных дела в рамках нового законодательства о дропперстве были заведены против дропов, которые пытались похитить средства клиентов ВТБ.

"Надо давать больше полномочий банкам.... Например, мы арестовываем деньги (...), но вопрос в их невыдаче наличными в офисах банков. То есть дроп может прийти в отделение банка и потребовать "свои деньги". Я думаю, что здесь нужен комплекс довольно жестких мер, которые направлены именно на противодействие и дающих банкам полномочия самим принимать экстренные меры", - сказал он.

ВТБ применяет множество методов для борьбы с дропами- номинальными владельцами счетов, которые контролируются преступниками, включая мониторинг транзакций в режиме реального времени, использование аналитических инструментов и взаимодействие с правоохранительными органами и другими банками. По данным ВТБ, за три последних года выявлено 380 тысяч дропов, почти половину из них - в прошлом году. Клиентам возвращено со счетов дропов более 485 млн рублей.

Костин также заявил о необходимости проводить активную разъяснительную работу, особенно среди молодежи, которая может не осознавать, что дропперство - это преступление. Он напомнил цитату из романа "Мастер и Маргарита": "Никогда не разговаривайте с неизвестными". "Эту простую истину забывают, видимо, когда школу заканчивают", - отметил глава ВТБ.

Закон о дропперах вступил в силу в России 5 июля 2025 года. Документ устанавливает уголовную ответственность для подставных лиц, которых мошенники используют для обналичивания или перевода украденных денег. Максимальное наказание за такие преступления предполагает лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей.

По данным МВД, с июля 2025 года по 1 февраля 2026 года по статье 187 УК (устанавливает уголовную ответственность за действия, связанные с незаконным оборотом платежных средств) возбуждено 832 уголовных дела, из них 180 находится на рассмотрении суда, привлечено к уголовной ответственности 174 дроппера и 69 организаторов.

