Правительство не поддержало законопроект о механизме выпуска ЦФА под залог ипотеки

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Правительство не поддержало депутатский законопроект № 1087365-8, который предлагал ввести специальный правовой механизм регистрации ипотеки в качестве обеспечения по цифровым финансовым активам (ЦФА).

Законопроект в декабре 2025 года в Госдуму внесла группа депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Они предложили внести изменения в закон о ЦФА, установив особенности выпуска и обращения цифровых финансовых активов, удостоверяющих обязательства, исполнение которых обеспечено залогом недвижимого имущества. Оператор информационной системы, в которой происходит эмиссия таких ЦФА, присваивал бы каждому выпуску уникальный идентификационный номер. При регистрации ипотеки в Росреестре предполагалось указывать номер выпуска ЦФА, наименование оператора электронной площадки и запись о том, что залогодержателями являются владельцы соответствующих ЦФА.

В отзыве правительства отмечается несоответствие положений законопроекта закону о государственной регистрации недвижимости в части представления копии договора залога, расхождений в терминологии в части наименования Единого государственного реестра недвижимости, а также отсутствия в решении о выпуске ЦФА сведений, необходимых для регистрации ипотеки.

Помимо этого, правительство отмечает, что в законопроекте не определен орган, уполномоченный выдавать залогодателю документы о прекращении обеспеченных ипотекой обязательств, а возможность уступки прав на ЦФА с ипотечным обеспечением и порядок такой уступки также остались неурегулированными.

"Предлагаемое изменение порядка государственной регистрации ипотеки потребует внесения корреспондирующих изменений в закон об ипотеке и в федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости", однако соответствующие положения в законопроекте отсутствуют", - говорится в отзыве.

Ранее правовое управление Госдумы также представило ряд замечаний к документу. В частности, юристы парламента обратили внимание на несогласованность момента заключения договора залога и государственной регистрации ипотеки: по тексту законопроекта договор залога считается заключенным с момента зачисления ЦФА первому обладателю, тогда как регистрация ипотеки должна проводиться раньше, после подписания решения о выпуске. Управление также указало на техническое противоречие в норме о регистрационной записи об ипотеке, где упоминается "первоначальный залогодержатель" в единственном числе, хотя речь идет о множестве владельцев ЦФА. Правовое управление рекомендовало направить законопроект для получения заключения в Банк России.