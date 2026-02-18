Поиск

Пострадавших и погибших под обрушившейся частью крыши склада в Татарстане не обнаружено

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты МЧС России завершили работы по разбору конструкций на месте обрушения крыши одного из корпусов распредцентра в Зеленодольске (Татарстан), сообщает ГУ МЧС России по республике в среду.

"Поисковые работы завершены в полном объеме. Пострадавших и погибших под завалами не обнаружено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы на месте обрушения в Зеленодольске продолжались до 18:20. Пожарно-спасательные подразделения разбирали завалы снежной массы и строительных конструкций, были привлечены три единицы инженерной техники (погрузчики).

Ранее сообщалось, что 18 февраля примерно в 10:14 по московскому времени произошло обрушение части кровли одного из корпусов распределительного центра "Магнит" на площади свыше 500 кв.м. Пострадала женщина. Она госпитализирована.

