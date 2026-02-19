Орбиту МКС подняли на 1,67 км

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 1,67 км, сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

"Двигатели корабля "Прогресс МС-32" включились в 03:57 мск, проработали 517,9 секунд, выдав импульс величиной 0,95 м/с", - говорится в сообщении.

В результате средняя высота орбиты МКС увеличилась на 1,7 км и составила 422 км над поверхностью Земли, уточнили в "Роскосмосе".

По данным госкорпорации, коррекция проведена с помощью грузового корабля "Прогресс МС-32".