Экс-глава Минсельхоза Бурятии осужден на 8 лет колонии строгого режима за взятки

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Бывший зампред правительства Бурятии - министр сельского хозяйства и продовольствия республики Галсан Дареев признан судом виновным в получении взятки и превышении полномочий, сообщает региональная прокуратура.

Он приговорен к восьми 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей.

Кроме того, осужденному запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе пять лет. В доход государства конфискован денежный эквивалент взяток в размере 195 тыс. рублей.

Суд признал Дареева виновным по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 2, ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Суд и следствие установили, что в 2022 году сужденный получил через посредника от руководителей двух аграрных предприятий республики две взятки на общую сумму 195 тыс. рублей. Деньги вымогались за беспрепятственную проверку документов на субсидии.

Кроме того, в 2022-2023 годах Дареев дал указания подчиненному получить от представителей 17 сельхозпредприятий деньги под видом пожертвований на нужды министерства.

Как сообщалось, экс-министр был взят под стражу в декабре 2024 года, а в феврале 2025 года покинул пост главы Минсельхоза.

Бурятия
