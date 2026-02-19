МИД РФ назвал двойственной позицию США по Украине

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - У российской стороны вызывает вопросы двойственность позиции США в отношении урегулирования украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Позиция США, действительно, уникальна. С одной стороны, команде Д.Трампа в "наследство" от байденовской администрации достался украинский конфликт, который по-прежнему получает американскую подпитку в виде поставок вооружений для ВСУ. С другой стороны, нынешнее руководство США, как мы видим, прилагает усилия по поиску вариантов выхода из кризиса вокруг Украины, инспирированного самим же Вашингтоном более 10 лет назад", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ ответе Захаровой на вопрос СМИ.

Официального представителя МИД РФ попросили прокомментировать заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что США являются "единственной в мире нацией, которая смогла усадить за стол переговоров представителей России и Украины", при этом добавившего, что Соединенные Штаты "продолжают поставлять оружие Киеву и сохраняют санкции против России".

"Согласны, что подмеченная Вами двойственность в американской позиции действительно вызывает вопросы. Если кто-то искренне намерен быть посредником в урегулировании, то следует прекратить снабжать в военном отношении одну из сторон конфликта. Тогда и откроются возможности для подлинной и результативной дипломатии, в пользу которой последовательно выступает МИД России", - подчеркнула Захарова.