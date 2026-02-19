Поиск

В Петербурге оплату проезда по геолокации введут во всем транспорте до конца года

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге во всем городском общественном транспорте, в том числе электричках в границах города, в 2026 году запустят оплату по геолокации, сообщил комитет по транспорту.

"Оплату по геолокации планируется реализовать в мобильном приложении "Подорожник" для поездок в наземном городском пассажирском транспорте в 2026 году, а в перспективе и на пригородной железной дороге. При данном способе оплаты не потребуется прикладывать телефон к стационарным валидаторам, установленным на поручнях в транспортных средствах", - говорится в сообщении.

Дополнительно планируется и расширение функциональных возможностей мобильного приложения "Подорожник", что позволит приобретать льготные проездные билеты.

На городских электричках первым маршрутом, на котором внедрена возможность оплаты проезда в один клик, стал маршрут "Витебский вокзал - Павловск". Сервис позволяет пользователям электричек в своем телефоне не только построить маршрут, заполнить необходимые данные, но и указать способ оплаты и в онлайн режиме сформировать билет. В течение 2026 года технология появится и на других направлениях: от Московского, Финляндского, Балтийского вокзалов до границ Петербурга.

С 31 января на всех станциях метрополитена заработала оплата проезда с помощью биометрии. Специалисты интегрируют биометрическую систему с личным кабинетом, где можно опционально к своей карте подключать оплату по биометрии, отслеживать историю поездок и проверять статус своей карты.

Также планируется увеличить скорость оплаты, чтобы пассажиру одинаково удобно было пользоваться как биометрией, так и банковской или транспортной картой.

Петербург Подорожник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Директор ФСБ считает политику Telegram попустительством преступлениям

 Директор ФСБ считает политику Telegram попустительством преступлениям

Крыша одного из цехов предприятия "Моторинвест" обрушилась в Липецкой области

Краснов заявил о нехватке в России более 3,5 тысяч мировых и федеральных судей

Путин попросил ВС следить за сроками рассмотрения дел лиц, содержащихся под стражей

Российские суды удовлетворяют почти 90% ходатайств следствия об аресте

 Российские суды удовлетворяют почти 90% ходатайств следствия об аресте

Инфляционные ожидания россиян в феврале снизились до 13,1%

Лавина сошла в Архызе, засыпав несколько зданий и автомобилей

В Кремле заявили о непубличном характере переговоров по Украине

Белгородский губернатор предупредил о веерных отключениях электроснабжения

 Белгородский губернатор предупредил о веерных отключениях электроснабжения

Свыше 48 тыс. иностранцев с запретом на въезд не пустили в РФ благодаря сбору биометрии

 Свыше 48 тыс. иностранцев с запретом на въезд не пустили в РФ благодаря сбору биометрии
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8458 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 91 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });