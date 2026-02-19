В Петербурге оплату проезда по геолокации введут во всем транспорте до конца года

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге во всем городском общественном транспорте, в том числе электричках в границах города, в 2026 году запустят оплату по геолокации, сообщил комитет по транспорту.

"Оплату по геолокации планируется реализовать в мобильном приложении "Подорожник" для поездок в наземном городском пассажирском транспорте в 2026 году, а в перспективе и на пригородной железной дороге. При данном способе оплаты не потребуется прикладывать телефон к стационарным валидаторам, установленным на поручнях в транспортных средствах", - говорится в сообщении.

Дополнительно планируется и расширение функциональных возможностей мобильного приложения "Подорожник", что позволит приобретать льготные проездные билеты.

На городских электричках первым маршрутом, на котором внедрена возможность оплаты проезда в один клик, стал маршрут "Витебский вокзал - Павловск". Сервис позволяет пользователям электричек в своем телефоне не только построить маршрут, заполнить необходимые данные, но и указать способ оплаты и в онлайн режиме сформировать билет. В течение 2026 года технология появится и на других направлениях: от Московского, Финляндского, Балтийского вокзалов до границ Петербурга.

С 31 января на всех станциях метрополитена заработала оплата проезда с помощью биометрии. Специалисты интегрируют биометрическую систему с личным кабинетом, где можно опционально к своей карте подключать оплату по биометрии, отслеживать историю поездок и проверять статус своей карты.

Также планируется увеличить скорость оплаты, чтобы пассажиру одинаково удобно было пользоваться как биометрией, так и банковской или транспортной картой.