Задержанную министра культуры Башкирии этапируют в Москву

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Задержанную в среду утром министра культуры Башкирии Амину Шафикову перевозят в Москву, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Там ей, в том числе, будет избрана мера пресечения, сказал собеседник агентства.

В среду утром стало известно, что в отношении Шафиковой проводятся следственные действия. Предварительно, чиновнице вменяется статья 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Дело связано с заключенными по завышенной стоимости госконтрактами на культурные мероприятия, сообщали ранее в правоохранительных органах.

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями в связи с этой информацией.