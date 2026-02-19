Банк России обсуждает с другими странами возможность обмена данными о мошенниках

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Банк России обсуждает с иностранными партнерами вопрос обмена данными о мошенниках для сокращения доли дропов-нерезидентов, заявил на форуме "Кибербезопасность в финансах" директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

"Количество реквизитов нерезидентов в нашей базе (мошенников - ИФ) растет. То есть люди прекрасно понимают, что если нерезиденты используют какие-то механизмы и появляются в нашей базе, то правоохранительным органам дотянуться до них будет очень сложно. И, может быть, даже определенные сервисы с точки зрения блокировки не сильно повлияют на востребованность того, что используют обычные граждане Российской Федерации. Мы на рабочей группе, которая будет проходить сегодня, будем обсуждать этот вопрос с международными партнерами", - сказал он.

"Здесь есть предмет обсуждения с точки зрения передачи данных, потому что это банковская тайна, это персональные данные и набор иных сведений, которые в тех либо иных позициях помогут организациям пресекать переводы на вот эти реквизиты. Но с точки зрения ограничений национальных законодательств это точно требует дополнительного обсуждения. У нас такие обсуждения ведутся", - добавил он.

По его словам, впервые эта тема была поднята Россией во время киберучений в Казани осенью 2025 года. Диалог необходим был для того, чтобы понять, существует ли она на стороне других государств.

"Есть ощущение, что у них, у их граждан в национальных государствах воруют денежные средства и переводят на граждан Российской Федерации. Такая же проблема зеркальная. Поэтому если в перспективе встанет вопрос обмена какими-то данными, то он будет осуществляться, наверное, не на всех участников информационного обмена, а в двустороннем порядке", - сказал Уваров.

"То есть исключительно юрисдикция с юрисдикцией с точки зрения передачи форматов данных и сведений, которые будут позволять блокировать, например, переводы на те либо иные реквизиты, которые засветились в базе", - добавил он.

Глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля в апреле 2025 года сообщал, что нерезиденты составляют около трети (30%) от общего числа дропов. По данным на сентябрь, по его словам, в базе дропов насчитывалось около 1,2 млн физлиц.

База данных ЦБ об операциях без согласия клиентов формируется на основе сведений от банков и других участников информационного обмена, в нее также могут поступать сведения из МВД. Если клиент банка сообщал об обмане, то данные о получателе средств (например, номер счета или другие реквизиты мошенника) попадут в базу ЦБ.