Поиск

Банк России обсуждает с другими странами возможность обмена данными о мошенниках

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Банк России обсуждает с иностранными партнерами вопрос обмена данными о мошенниках для сокращения доли дропов-нерезидентов, заявил на форуме "Кибербезопасность в финансах" директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

"Количество реквизитов нерезидентов в нашей базе (мошенников - ИФ) растет. То есть люди прекрасно понимают, что если нерезиденты используют какие-то механизмы и появляются в нашей базе, то правоохранительным органам дотянуться до них будет очень сложно. И, может быть, даже определенные сервисы с точки зрения блокировки не сильно повлияют на востребованность того, что используют обычные граждане Российской Федерации. Мы на рабочей группе, которая будет проходить сегодня, будем обсуждать этот вопрос с международными партнерами", - сказал он.

"Здесь есть предмет обсуждения с точки зрения передачи данных, потому что это банковская тайна, это персональные данные и набор иных сведений, которые в тех либо иных позициях помогут организациям пресекать переводы на вот эти реквизиты. Но с точки зрения ограничений национальных законодательств это точно требует дополнительного обсуждения. У нас такие обсуждения ведутся", - добавил он.

По его словам, впервые эта тема была поднята Россией во время киберучений в Казани осенью 2025 года. Диалог необходим был для того, чтобы понять, существует ли она на стороне других государств.

"Есть ощущение, что у них, у их граждан в национальных государствах воруют денежные средства и переводят на граждан Российской Федерации. Такая же проблема зеркальная. Поэтому если в перспективе встанет вопрос обмена какими-то данными, то он будет осуществляться, наверное, не на всех участников информационного обмена, а в двустороннем порядке", - сказал Уваров.

"То есть исключительно юрисдикция с юрисдикцией с точки зрения передачи форматов данных и сведений, которые будут позволять блокировать, например, переводы на те либо иные реквизиты, которые засветились в базе", - добавил он.

Глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля в апреле 2025 года сообщал, что нерезиденты составляют около трети (30%) от общего числа дропов. По данным на сентябрь, по его словам, в базе дропов насчитывалось около 1,2 млн физлиц.

База данных ЦБ об операциях без согласия клиентов формируется на основе сведений от банков и других участников информационного обмена, в нее также могут поступать сведения из МВД. Если клиент банка сообщал об обмане, то данные о получателе средств (например, номер счета или другие реквизиты мошенника) попадут в базу ЦБ.

Банк России МВД Вадим Уваров Богдан Шабля
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шохин назвал шаг снижения ставки ЦБ в 0,5 п.п. недостаточным для возобновления инвестиций

 Шохин назвал шаг снижения ставки ЦБ в 0,5 п.п. недостаточным для возобновления инвестиций

Минздрав считает возможной продажу ряда лекарств через "Почту" при отсутствии альтернатив

 Минздрав считает возможной продажу ряда лекарств через "Почту" при отсутствии альтернатив

Министр культуры Башкирии Шафикова арестована в Москве

 Министр культуры Башкирии Шафикова арестована в Москве

Директор ФСБ считает политику Telegram попустительством преступлениям

 Директор ФСБ считает политику Telegram попустительством преступлениям

Крыша одного из цехов предприятия "Моторинвест" обрушилась в Липецкой области

Краснов заявил о нехватке в России более 3,5 тысяч мировых и федеральных судей

Путин попросил ВС следить за сроками рассмотрения дел лиц, содержащихся под стражей

Российские суды удовлетворяют почти 90% ходатайств следствия об аресте

 Российские суды удовлетворяют почти 90% ходатайств следствия об аресте

Инфляционные ожидания россиян в феврале снизились до 13,1%
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 93 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8458 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });