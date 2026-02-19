ЦБ обсуждает введение антифрод-мер при выдаче наличных в кассах банков

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Банк России планирует обсудить с правоохранительными органами введение антифрод-процедур, например, "периода охлаждения", при выдаче наличных в кассах банков, заявил на форуме "Кибербезопасность в финансах" глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

"Мы ее обсуждаем уже не первый подход. Действительно, при формировании законопроектных позиций в Антифроде 1.0 (законе против мошенничества - ИФ) мы обсуждали эту тему, и высказались представители правоохранительных органов о том, что такие меры должны быть введены обязательно. Но мы сначала взяли паузу, чтобы посмотреть, как будут работать, например, признаки, введенные на выдачу наличных в банкоматах, для того, чтобы обоснованно принять решение, имея какую-то статистику (...). Я полагаю, что здесь нужно как-то аккуратно подходить к использованию данных возможностей, в том числе на применение "периода охлаждения" при выдаче наличных уже в отделении", - сказал Уваров.

"Потому что фактически представитель отделения конкретного банка должен четко понимать, когда перед ним стоит человек-гражданин или физическое лицо, находится он под воздействием (мошенников - ИФ) либо нет. Есть такие компетенции у работников банков или нет? Многие там используют офицеров безопасности или четко понимают, когда человек находится под воздействием по разным признакам. Но унифицировать их будет достаточно сложно, это больше, наверное, интуитивный какой-то подход. Поэтому точно будем это дополнительно обсуждать в том числе с правоохранительными органами, потому что это достаточно серьезная мера, которая может затруднить обычную жизнедеятельность простым гражданам", - добавил он.

С 1 сентября 2025 года банки, которые оформили клиенту платежную карту, обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников, а также не совершает ли эту операцию злоумышленник. Перечень признаков, которыми при проверке должны руководствоваться банки, определен Центробанком. Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщает об этом клиенту и на 48 часов вводит временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате - до 50 тысяч рублей в сутки. Снять более крупную сумму в этот период можно только в отделении банка.