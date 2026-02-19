В России мошенники вместо карт стали чаще использовать СБП

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Мошенники стали переходить от использования карт к Системе быстрых платежей, заявил на форуме "Кибербезопасность в финансах" директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

"По результатам 2025 года мы зафиксировали, что у нас злоумышленники стали меньше использовать платежные карты, начинают переходить в сервис быстрых платежей. На самом деле, это определенная тенденция", - сказал он.

"По итогам четвертого квартала есть определенный тренд на снижение мошеннической активности, но, что важно сказать, что по итогам года есть определенный рост и мы как раз с этим будем бороться, будем противодействовать", - заявил заместитель директора операционно-технологического департамента Национальной системы платежных карт (НСПК) Георгий Дорофеев.

По его словам, в СБП работает механизм маркирования, "подсвечивания" потенциально мошеннических операций - ИПО (индикатор подозрительных операций), который НСПК планирует развивать.

"Мы уже пропилотировали его с рядом банков для того, чтобы более эффективно банки могли получать риск-индикаторы, учитывать их в своих системах фрод-мониторинга и тем самым приостанавливать мошеннические операции. Мы будем и дальше работать в этом направлении", - сказал Дорофеев.

"Индекс подозрительных операций - ИПО, мы тоже планируем подключиться к этой работе. Нам нужно послушать мнение банков, то, что вы протестировали. Может быть, дополнительно нужно чем-то усилить, помочь и скоординировать подходы между банками и Национальной системой платежных карт (оператор карт "Мир", обрабатывает операции по СБП)", - сказал Уваров.

Как ранее сообщал ЦБ, объем похищенных мошенниками средств в 2025 году составил 29,3 млрд рублей, что на 6,4% выше показателя 2024 года (27,5 млрд рублей). При этом по СБП было украдено 10 млрд рублей, по картам - 7 млрд рублей. Наибольшая сумма была украдена через счета (без использования карт) - 10,6 млрд рублей.

В 2024 году через СБП было похищено 8,2 млрд рублей, по картам - 8,5 млрд рублей, по счетам без использования карт - 9,6 млрд рублей.

Система быстрых платежей - сервис ЦБ, который был запущен в феврале 2019 года. СБП позволяет по номеру телефона переводить средства между своими счетами в разных банках и на счета других клиентов, оплачивать товары и услуги, получать возвраты в случае отказа от покупки или выплаты от компаний клиенту, а также совершать переводы между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, проводить платежи в пользу государства (например, оплачивать штрафы).