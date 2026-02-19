Поиск

В России мошенники вместо карт стали чаще использовать СБП

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Мошенники стали переходить от использования карт к Системе быстрых платежей, заявил на форуме "Кибербезопасность в финансах" директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

"По результатам 2025 года мы зафиксировали, что у нас злоумышленники стали меньше использовать платежные карты, начинают переходить в сервис быстрых платежей. На самом деле, это определенная тенденция", - сказал он.

"По итогам четвертого квартала есть определенный тренд на снижение мошеннической активности, но, что важно сказать, что по итогам года есть определенный рост и мы как раз с этим будем бороться, будем противодействовать", - заявил заместитель директора операционно-технологического департамента Национальной системы платежных карт (НСПК) Георгий Дорофеев.

По его словам, в СБП работает механизм маркирования, "подсвечивания" потенциально мошеннических операций - ИПО (индикатор подозрительных операций), который НСПК планирует развивать.

"Мы уже пропилотировали его с рядом банков для того, чтобы более эффективно банки могли получать риск-индикаторы, учитывать их в своих системах фрод-мониторинга и тем самым приостанавливать мошеннические операции. Мы будем и дальше работать в этом направлении", - сказал Дорофеев.

"Индекс подозрительных операций - ИПО, мы тоже планируем подключиться к этой работе. Нам нужно послушать мнение банков, то, что вы протестировали. Может быть, дополнительно нужно чем-то усилить, помочь и скоординировать подходы между банками и Национальной системой платежных карт (оператор карт "Мир", обрабатывает операции по СБП)", - сказал Уваров.

Как ранее сообщал ЦБ, объем похищенных мошенниками средств в 2025 году составил 29,3 млрд рублей, что на 6,4% выше показателя 2024 года (27,5 млрд рублей). При этом по СБП было украдено 10 млрд рублей, по картам - 7 млрд рублей. Наибольшая сумма была украдена через счета (без использования карт) - 10,6 млрд рублей.

В 2024 году через СБП было похищено 8,2 млрд рублей, по картам - 8,5 млрд рублей, по счетам без использования карт - 9,6 млрд рублей.

Система быстрых платежей - сервис ЦБ, который был запущен в феврале 2019 года. СБП позволяет по номеру телефона переводить средства между своими счетами в разных банках и на счета других клиентов, оплачивать товары и услуги, получать возвраты в случае отказа от покупки или выплаты от компаний клиенту, а также совершать переводы между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, проводить платежи в пользу государства (например, оплачивать штрафы).

Вадим Уваров Мир СБП НСПК Георгий Дорофеев Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ достиг компромисса с Минфином по вопросу ограничений на вывоз золота физлицами

 ЦБ РФ достиг компромисса с Минфином по вопросу ограничений на вывоз золота физлицами

ЦБ сообщил об отсутствии явной заинтересованности рынка в приватизации НСПК

 ЦБ сообщил об отсутствии явной заинтересованности рынка в приватизации НСПК

"Ъ" узнал, что власти отказали девелоперу "Самолет" в выдаче льготного кредита

 "Ъ" узнал, что власти отказали девелоперу "Самолет" в выдаче льготного кредита

Фондовые индексы США выросли вслед за котировками акций технологических компаний

 Фондовые индексы США выросли вслед за котировками акций технологических компаний

Компания eBay договорилась о покупке платформы Depop у Etsy за $1,2 млрд

 Компания eBay договорилась о покупке платформы Depop у Etsy за $1,2 млрд

Росстат сообщил, что яйца за неделю подорожали на 3,4%

Brent подорожала до $69,38 за баррель

Генпрокуратура отказывается от иска об изъятии активов группы "Новоросцемент"

Сбер предложил разрешить банкам возвращать клиентам похищенные деньги

 Сбер предложил разрешить банкам возвращать клиентам похищенные деньги

Минэкономразвития предложило протестировать комиссионную модель продажи продуктов в офлайн-рознице

 Минэкономразвития предложило протестировать комиссионную модель продажи продуктов в офлайн-рознице
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8458 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 91 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 139 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });