Поиск

Задержан глава департамента по делам казачества Кубани Тарарыкин

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае задержали главу департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью региона Александра Тарарыкина, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах региона в пятницу.

"Тарарыкин задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями", - сказал собеседник агентства.

У Тарарыкина прошли обыски.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Тарарыкин возглавлял департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края с декабря 2024 года.

Александр Тарарыкин Кубань Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

В Приамурье пропавшие с вертолетом силовики расследовали гибель рабочего

Георгий Борисенко назначен замглавы МИД РФ

Замглавы МИД Сергей Вершинин назначен послом РФ в Турции

 Замглавы МИД Сергей Вершинин назначен послом РФ в Турции

ФСБ сообщила о ликвидации в Ставрополе мужчины, готовившего теракт на 23 февраля

На борту пропавшего в Приамурье вертолета находились сотрудники МВД и СКР

Все многоквартирные дома подключили к отоплению в иркутском Бодайбо после аварии

Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 149 украинских БПЛА

В Амурской области пропал частный вертолет с людьми на борту

Россия повышает боевые возможности ядерной триады
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8460 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });