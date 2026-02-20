Задержан глава департамента по делам казачества Кубани Тарарыкин

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае задержали главу департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью региона Александра Тарарыкина, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах региона в пятницу.

"Тарарыкин задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями", - сказал собеседник агентства.

У Тарарыкина прошли обыски.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Тарарыкин возглавлял департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края с декабря 2024 года.