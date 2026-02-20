ФАС проверит факты навязывания гражданам конкретных моделей водосчетчиков

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба проверит жалобы граждан на навязывание управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями установки индивидуальных приборов учета (ИПУ) воды конкретного производителя, сообщила пресс-служба ФАС.

"В ведомство поступили обращения граждан о том, что управляющие компании и ресурсоснабжающие организации навязывают им установку индивидуальных показателей учета (ИПУ) холодного и горячего водоснабжения от конкретного производителя. В случае отказа от их установки организации производят начисления по нормативам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после начислений по нормативам гражданам могут приходить счета с повышенными показателями потребления воды.

В связи с этим ФАС планирует проанализировать экономическую обоснованность тарифов в сфере водоотведения и водоснабжения. Также всем территориальным управлениям ФАС будут направлены поручения о проведении проверок.

Ранее комитет Госдумы по строительству и ЖКХ направил в ФАС жалобы граждан на повышение коммунальных тарифов. Его глава Сергей Пахомов сообщил, что "с 11 февраля в комитет начали поступать из разных регионов от жителей сигналы вместе с копиями платежек, где итоговая цифра где-то в полтора, а где-то и в два раза выше".

Пахомов отмечал, что повышение тарифов на 1,7% - "это то повышение, которое сегодня обосновано решением правительства, подтверждено, а все, что выше, должно быть исследовано, расследовано, в случае необходимости наказано и возвращено людям".

"С 1 января 2026 года проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС. Никаких других изменений с 1 января нет. Никаких изменений тарифов нет. При поступлении иной информации будут проводиться необходимые проверки в регионах и приняты меры реагирования", - сказал после этого руководитель ФАС Максим Шаскольский.