Поиск

МИД РФ заявил, что выход Польши из Конвенции по противопехотным минам может повлечь эффект домино

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выход Польши и других европейских государств из Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (КЗПМ) может повлечь за собой эффект домино.

"Последствия таких действий не заставят себя долго ждать - помимо ослабления самой Конвенции соответствующие шаги способны привести к эффекту домино, когда примеру указанных стран последуют другие", - сказала в пятницу Захарова журналистам.

Она прокомментировала ситуацию вокруг КЗПМ в связи со вступлением 20 февраля в силу решения Польши о выходе из неё.

Представитель МИД РФ напомнила, что в действие были приведены аналогичные решения Финляндии 10 января, а также Латвии, Литвы и Эстонии - 27 декабря прошлого года.

Как отметила Захарова, "на этом фоне отдельные государства Евросоюза, обладающие развитым военно-промышленным потенциалом, уже пытаются извлечь финансовую выгоду из удовлетворения возрастающего спроса на противопехотные мины на международном рынке".

"Все эти обстоятельства неизбежно ведут к дальнейшей эскалации напряжённости в Европе и деградации ситуации в области региональной и международной безопасности", - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Кроме того, отметила Захарова, "в целом ситуация вокруг КЗПМ осложняется чередой непоследовательных шагов Украины в отношении Конвенции". По её словам, речь, в частности, идет о том, что Киев, согласно указу президента Владимира Зеленского от 29 июня 2025 года, намеревался выйти из договорного режима, однако "в силу невозможности реализовать данное решение в условиях вооружённого конфликта" отказался от такого шага, направив в адрес генерального секретаря ООН уведомление о "приостановке" участия в КЗПМ.

"Указанные обстоятельства подтверждают российские оценки слабости данного договорного режима и отсутствия у него необходимых рычагов воздействия на государства, уклоняющиеся от выполнения положений документа", - констатировала представитель внешнеполитического ведомства.

МИД РФ Мария Захарова Польша Украина Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

В Приамурье пропавшие с вертолетом силовики расследовали гибель рабочего

Георгий Борисенко назначен замглавы МИД РФ

Замглавы МИД Сергей Вершинин назначен послом РФ в Турции

 Замглавы МИД Сергей Вершинин назначен послом РФ в Турции

ФСБ сообщила о ликвидации в Ставрополе мужчины, готовившего теракт на 23 февраля

На борту пропавшего в Приамурье вертолета находились сотрудники МВД и СКР

Все многоквартирные дома подключили к отоплению в иркутском Бодайбо после аварии

Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 149 украинских БПЛА

В Амурской области пропал частный вертолет с людьми на борту

Россия повышает боевые возможности ядерной триады
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8460 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });