МИД РФ заявил, что выход Польши из Конвенции по противопехотным минам может повлечь эффект домино

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выход Польши и других европейских государств из Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (КЗПМ) может повлечь за собой эффект домино.

"Последствия таких действий не заставят себя долго ждать - помимо ослабления самой Конвенции соответствующие шаги способны привести к эффекту домино, когда примеру указанных стран последуют другие", - сказала в пятницу Захарова журналистам.

Она прокомментировала ситуацию вокруг КЗПМ в связи со вступлением 20 февраля в силу решения Польши о выходе из неё.

Представитель МИД РФ напомнила, что в действие были приведены аналогичные решения Финляндии 10 января, а также Латвии, Литвы и Эстонии - 27 декабря прошлого года.

Как отметила Захарова, "на этом фоне отдельные государства Евросоюза, обладающие развитым военно-промышленным потенциалом, уже пытаются извлечь финансовую выгоду из удовлетворения возрастающего спроса на противопехотные мины на международном рынке".

"Все эти обстоятельства неизбежно ведут к дальнейшей эскалации напряжённости в Европе и деградации ситуации в области региональной и международной безопасности", - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Кроме того, отметила Захарова, "в целом ситуация вокруг КЗПМ осложняется чередой непоследовательных шагов Украины в отношении Конвенции". По её словам, речь, в частности, идет о том, что Киев, согласно указу президента Владимира Зеленского от 29 июня 2025 года, намеревался выйти из договорного режима, однако "в силу невозможности реализовать данное решение в условиях вооружённого конфликта" отказался от такого шага, направив в адрес генерального секретаря ООН уведомление о "приостановке" участия в КЗПМ.

"Указанные обстоятельства подтверждают российские оценки слабости данного договорного режима и отсутствия у него необходимых рычагов воздействия на государства, уклоняющиеся от выполнения положений документа", - констатировала представитель внешнеполитического ведомства.