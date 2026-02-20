В Кремле назвали продление Трампом санкций против РФ автоматическим решением

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал автоматическим решением продление президентом США Дональдом Трампом антироссийских санкций и заявил, что никаких завышенных ожиданий на этот счет у Кремля не было.

"Это продление - достаточно автоматическое решение", - сказал он журналистам в пятницу.

Внимание представителя Кремля обратили на то, что решение о продлении санкций было принято на фоне продолжающихся переговоров между Москвой и Вашингтоном о налаживании отношений.

В ответ Песков заметил, что "переговорный процесс сложный и растянутый по времени", добавив, что о его результате можно будет судить после его завершения.

Накануне стало известно, что Трамп решил продлить на год режим ЧС, предусматривающий действие ряда санкций против России. Об этом сообщалось в документе, размещенном в американском Федеральном реестре.

Этот режим предусматривает продление ряда антироссийских санкций, введенных указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах.

Распоряжение о режиме ЧС в связи с украинскими событиями в США ввели еще в 2014 году. Тогда указ президента США Барака Обамы 13660, опубликованный 6 марта 2014 года, предполагал замораживание собственности "ряда лиц, причастных к развитию ситуации на Украине". Изначально речь шла о тех, кто способствовал присоединению Крыма к России. Затем, уже в годы первого президентства Трампа и президентства Джо Байдена, перечень подобного рода санкций в рамках данного режима несколько раз расширялся.