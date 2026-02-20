Приставы депортировали в 2025 году из РФ 64 тысячи иностранцев

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Более 60 тыс. мигрантов были депортированы приставами в прошлом году из России за нарушения законодательства страны, сообщили в пятницу в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

"Почти 64 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство, выдворено за пределы РФ в 76 иностранных государств", - говорится в сообщении ФССП в мессенджере Max.

Помимо этого, отметили в ведомстве, "задержано 6,5 тыс. лиц, находившихся в розыске и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда".

Накануне глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что полицейские в 2025 году выдворили из страны более 70 тыс. иностранцев, нарушивших законодательство.