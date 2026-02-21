Поиск

Теплоснабжение почти 200 домов восстановлено после аварии в иркутском Бодайбо

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Отопление подключили еще в 16 жилых домах в Бодайбо Иркутской области после масштабной коммунальной аварии, сообщил в субботу губернатор региона Игорь Кобзев.

"С нарастающим итогом к теплоснабжению подключен 191 дом, это 56 многоквартирных домов, 60 индивидуальных жилых строений и 75 домов блокированной застройки. В общей сложности в них проживают 1 604 человека, в том числе 370 детей", - написал Кобзев в своем телеграм-канале.

За сутки тепло восстановлено в 16 домах. Это семь домов блокированной застройки и девять домов индивидуального жилищного строительства.

Как отмечает губернатор, в субботу планируется подключить к отоплению дома блокированной застройки на улице Сибирская, завершить работы по врезке резервной линии водовода, произвести промывку резервного водовода, после чего сделать пробный запуск холодного водоснабжения.

30 января в Бодайбо из-за промерзания водовода в сильный мороз была остановлена работа четырех котельных, на следующий день в городе был введен режим ЧС локального характера.

По уточненным данным администрации Бодайбо, без отопления и водоснабжения остались 196 домов и две школы.

Возобновление теплоснабжения началось 3 февраля. Затем пострадавшим начали перечислять единовременную помощь. 6 февраля из-за коммунальной аварии в Бодайбо был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, в 1 тыс. 95 км от Иркутска. Численность населения - около 7,5 тыс. человек.

В ранее подключенных к теплоснабжению школах специалистами Роспотребнадзора будет взят отбор проб питьевой воды, по результатам анализов будет принято решение о возобновлении занятий.

Бодайбо Игорь Кобзев
