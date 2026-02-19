Поиск

Теплоснабжение почти 150 жилых домов восстановлено в иркутском Бодайбо после аварии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Еще 26 жилых домов подключено к теплоснабжению в Бодайбо Иркутской области, где устраняют последствия коммунальной аварии, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем телеграм-канале в четверг.

"С нарастающим итогом к теплу подключено 148 жилых домов, это 50 МКД (многоквартирных домов), 64 дома блокированной застройки и 34 индивидуальных жилых дома. В них проживают 1 тыс. 443 человека, в том числе 339 детей", - написал Кобзев.

По уточненным данным администрации Бодайбо, всего в зону ЧС из-за коммунальной аварии попали 196 домов.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Как сообщалось, 30 января в Бодайбо из-за промерзания водовода в сильный мороз была остановлена работа четырех котельных. Без снабжения теплом и водой оказались более 140 жилых домов и две школы. На следующий день в городе был введен режим ЧС локального характера. Возобновление теплоснабжения началось 3 февраля. Затем пострадавшим начали перечислять единовременную помощь. 6 февраля из-за коммунальной аварии в Бодайбо был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, в 1 тыс. 95 км от Иркутска. Численность населения - около 7,5 тыс. человек.

Бодайбо Игорь Кобзев Иркутск
