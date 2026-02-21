Поиск

Все жилые дома в зоне ЧС подключили к теплоснабжению в городе Бодайбо

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Жилые дома в зоне ЧС полностью подключены к теплоснабжению в городе Бодайбо Иркутской области, сообщил в субботу губернатор региона Игорь Кобзев.

"На данный момент к теплоснабжению подключены все жилые дома, попавшие в зону ЧС, и в которых на данный момент проживают люди. Это 194 строения", - написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, начали подключать жилые дома к сетям холодного водоснабжения. "На данный момент подключено три многоквартирных дома. Вода пока техническая, и использовать ее для пищевых нужд можно будет только после заключения Роспотребнадзора о том, что она соответствует нормам и безопасна", - сообщил губернатор.

30 января в Бодайбо из-за промерзания водовода в сильный мороз была остановлена работа четырех котельных. На следующий день в городе был введен режим ЧС локального характера. Без отопления и водоснабжения остались 196 домов и две школы. Возобновление теплоснабжения началось 3 февраля. Затем пострадавшим начали перечислять единовременную помощь. 6 февраля из-за коммунальной аварии в Бодайбо был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

Город Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, в 1 095 км от Иркутска. Численность населения - около 7,5 тыс. человек.

