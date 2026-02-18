Коммунальная авария вне зоны ЧС устранена в иркутском Бодайбо

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Ликвидирована коммунальная авария, произошедшая во вторник в Бодайбо Иркутской области, сообщается в телеграм-канале администрации Бодайбинского района в среду.

Накануне в Бодайбо, где устраняют последствия промерзания водовода, произошла коммунальная авария за пределами зоны ЧС. Для устранения порыва на сетях горячего водоснабжения был временно отключен центральный теплопункт №6. Под отключение попали 37 жилых домов, два детских сада, школа, дом творчества и детская библиотека.

30 января в Бодайбо из-за промерзания водовода в сильный мороз была остановлена работа четырех котельных. Без снабжения теплом и водой оказались более 140 жилых домов, две школы. На следующий день в городе был введен режим ЧС локального характера. 3 февраля началось подключение домов к отоплению. Затем пострадавшим жителям начали перечислять единовременную помощь. 6 февраля из-за коммунальной аварии в Бодайбо был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

По состоянию на утро 18 февраля в городе отопление восстановлено в 122 жилых домах, в которых проживают 1 291 человек.

Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

Город Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, в 1095 км от Иркутска. Численность населения - около 7,5 тыс. человек.