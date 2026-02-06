В Иркутской области ввели региональный режим ЧС из-за аварии ЖКХ в Бодайбо

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ввел в пятницу режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за коммунальной аварии, оставившей без водо- и теплоснабжения часть домов в городе Бодайбо.

"Своим указом ввел режим ЧС регионального уровня из-за ситуации в Бодайбо. Сегодня такое решение приняли на выездном заседании КЧС непосредственно в городе. Руководителем ликвидации назначен первый замгубернатора Роман Колесов", - написал Кобзев в своем телеграм-канале.

В Бодайбо глава региона совместно с заместителем полномочного представителя президента РФ в СФО Вадимом Головко и представителем Минстроя России Кириллом Колмаковым осмотрел четыре котельные, пострадавшие дома и две школы.

Кобзев отметил, что необходимо ускорить темпы подготовки систем теплоснабжения домов к подаче теплоносителя, обеспечить готовность водопроводных разводящих систем индивидуальных жилых домов.

"Особое внимание – проработка всех возможных сценариев и технических решений ремонтно-восстановительных работ. Понимаем, что ситуация остается сложной. Поставлена задача просчитать, сколько нужно материалов, чтобы перейти на вариант использования воздушных линий для подачи воды и тепла", - сообщил Кобзев.

Губернатор со ссылкой на компанию "Витимэнергосбыт" сообщил, что в условиях режима ЧС выставление счетов за электроснабжение по всем жилым домам и помещениям в зоне коммунальной аварии временно приостановлено.

Температура воздуха в Бодайбо сейчас составляет минус 26-28 градусов.

Как сообщалось, 30 января в Бодайбо из-за перемерзания водовода в мороз была остановлена работа четырех котельных. Без тепло- и водоснабжения остались 56 многоквартирных и 87 частных домов, две образовательные организации. На следующий день в городе был введен режим ЧС локального характера. 3 февраля в Бодайбо началось подключение к теплоснабжению жилых домов.

Пострадавшим жителям начали перечислять единовременную помощь в размере 15 тыс. рублей. Заявления подали 1 тыс. 517 человек.

По факту снижения температурных показателей в жилых домах расследуется уголовное дело по ч.1 ст.238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

Город Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, в 1095 км от Иркутска. Численность населения - около 7,5 тыс. человек.