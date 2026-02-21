Губернатор Ульяновской области сообщил об уничтожении одного БПЛА

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Ульяновской области беспилотный летательный аппарат, сообщил глава региона Алексей Русских.

"Пострадавших и повреждений имущества нет. На месте работают спецслужбы. Место падения зафиксировано на территории Димитровграда", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Русских добавил, что в регионе продолжает действовать ранее введенный режим беспилотной опасности, возможно отключение мобильного интернета, а в ульяновском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее в субботу губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что средствами радиоэлектронной борьбы на территории региона подавлен один БПЛА. По его данным, пострадавших нет.