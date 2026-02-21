Поиск

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Карповка в ДНР

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль село Карповка в ДНР, сообщило министерство обороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении Минобороны.

Войска группировки "Запад" в течение минувших суток нанесли поражение живой силе и технике противника в районах ряда населённых пунктов Харьковской области и ДНР. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", три артиллерийских орудия и 21 автомобиль. Уничтожены три склада боеприпасов, говорится в сводке.

Войска группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям ВСУ в районах ряда населённых пунктов Запорожской области. Противник потерял до 370 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 18 автомобилей, сказано в сообщении.

Подразделения группировки "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах ряда населённых пунктов Сумской и Харьковской областей. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и пять складов материальных средств, информирует ведомство.

По его данным, войска "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям ВСУ и Нацгвардии в районах нескольких населённых пунктов ДНР. Противник потерял свыше 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей. Уничтожены два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике формированиям ВСУ и Нацгвардии в районах нескольких населённых пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия, говорится в сообщении.

Войска группировки "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах нескольких населённых пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены до 50 военнослужащих, 15 автомобилей, 155 мм гаубица М777, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств, добавили в ведомстве.

Минобороны РФ
