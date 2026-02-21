Военные РФ нанесли удары по пусковым установкам украинских ракет "Фламинго" и объектам энергетики

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нанесли удары по транспортной и энергетической инфраструктуре Украины, поразили пусковые установки крылатых ракет "Фламинго".

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, нанесено поражение пусковым установкам крылатых ракет большой дальности "Фламинго", объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения и предполетной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

В военном ведомстве заявили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 141 районе.