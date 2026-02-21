Минобороны сообщило о поражении в течение суток более 170 беспилотников ВСУ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили управляемую авиабомбу, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, пять крылатых ракет "Фламинго" и 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

Ранее российские военные заявили, что в течение суток, в частности, нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ.

Также Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Карповка в ДНР.